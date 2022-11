Usunęli go z kadry, więc opuszcza Katar i nie zamierza wrócić

Kameruński bramkarz został usunięty z kadry przed meczem z Serbią . Selekcjoner Rigobert Song miał poprosić piłkarza o zmanię stylu bronienia na bardziej "tradycyjny". Onana nie zamierzał się jednak do tego dostosowywać, za co został ukarany.

MŚ 2022. Andre Onana rozegrał 35 meczów w reprezentacji Kamerunu

W Europie bramkarz był zawodnikiem trzech klubów. W 2010 roku trafił do Barcelony, w której jednak nie zadebiutował w pierwszym zespole. Pięć lat później przeniósł się do Ajaksu Amsterdam, gdzie zbudował swoją pozycję. Przed tym sezonem na zasadzie wolnego transferu przeszedł do Interu Mediolan.