USA ze specjalnym przekazem w trakcie mundialu. Wystarczyła zmiana loga

Mundial w Katarze. USA z tęczowym logiem federacji

Cała akcja jest częścią inicjatywy "Be The Change", mającej na celu zwiększenie ludzkiej świadomości na temat sytuacji mniejszości. Wybór wsparcia środowisk mniejszości seksualnych akurat w czasie mundialu w Katarze nie jest przypadkowy, bo mówimy o kraju, w którym homoseksualizm jest oficjalnie zakazany.

Członkowie amerykańskiej kadry podkreślają, że sprawa jest ważna dla nich także personalnie. - Chcemy zwrócić uwagę na kwestie społeczne nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale i za granicą - mówi selekcjoner kadry, Gregg Berhalter - Be the Change to coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni i oczywiście będziemy nadal pracować nad tym, by wywierać wpływ - dodaje bramkarz reprezentacji USA Sean Johnson.