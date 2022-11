"Upokarzająca" klęska Kataru! Świat futbolu nie ma litości

Reprezentacja Kataru przed rozpoczęciem turnieju była sporą zagadką. Zbudowana jest w oparciu o piłkarzy - wychowanków "Aspire Academy" , zajmującej się wychowywaniem sportowców różnych dyscyplin (obok futbolu m.in. lekkoatletyki). Przywilej gospodarza oznaczał, że losowana była z pierwszego koszyka, przez co udało jej się uniknąć największych potęg - trafiła do grupy z Ekwadorem , Senegalem i Holandią .

Katar kompletnie rozbity. Piłkarski świat nie ma litości

Pierwszym rywalem drużyny Felixa Sancheza była ekipa z Ameryki Południowej. To ją stawiano w roli faworyta, lecz mało kto spodziewał się, że różnica poziomów będzie tak duża. Już w 3. minucie Ekwador trafił do siatki i choć gol został z powodu spalonego anulowany , jeszcze przed przerwą Katarczycy otrzymali dwa ciosy. Pogrążył ich Enner Valencia , trafiając w 16. i 31. minucie.

Po zmianie stron gospodarze nie byli w stanie odwrócić losów starcia. Jego przebieg nie uległ zmianie - wciąż to rywale napierali, mając sytuację pod pełną kontrolą. Ostatecznie więcej goli już nie padło. Jeszcze w trakcie spotkania pojawiać zaczęło się wiele krytycznych głosów pod adresem katarskiej drużyny. Powszechnie krytykowano przede wszystkim prezentowany przez nią poziom. - Napisałbym, że to najsłabsza drużyna, jaką widziałem na mundialach, ale niestety pamietam co nieco z 2018 i nie jestem pewien - komentował Przemysław Langier z "Goal.pl". Po chwili dodał, że wspominając ten rok ma na myśli... Arabię Saudyjską.