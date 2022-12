Ukraińcy komentowali mecz Polski. Niesamowita reakcja na paradę Szczęsnego

Szczęsny przez cały mecz miał mnóstwo okazji do zaprezentowania swoich wysokich umiejętności, a na wyżyny wspiął się w 39. minucie, kiedy stanął oko w oko z Lionelem Messim, który ustawił piłkę na 11. metrze od bramki. Polak kapitalnie wyczuł intencje sławnego rywala i odbił jego strzał utrzymując w tamtym momencie bezbramkowy remis . Co prawda potem Argentyńczycy dwukrotnie znaleźli sposób żeby go pokonać, ale to w żaden sposób nie zmienia wysokiej oceny za postawę Szczęsnego nie tylko w tym meczu, ale w całym dotychczasowym turnieju.