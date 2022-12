Historia futbolu pisze się na naszych oczach! Maroko zostało pierwszą drużyną z Afryki, która zdołała awansować do półfinału mistrzostw świata . Dokonało tego pokonując 1:0 reprezentację Portugalii, a decydującą bramkę zdobył jeszcze w pierwszej połowie Youssef En Nesyri .

Trener Fernando Santos robił wszystko, by jego drużyna doprowadziła do wyrównania. W 51. minucie posłał do boju swojego kapitana - Cristiano Ronaldo, który znów rozpoczął mecz wśród rezerwowych. CR7 i spółka nie zdołali jednak pokonać świetnie dysponowanego na mundialu w Katarze bramkarza Maroka - Bono, który mógł wraz z kolegami świętować historyczny awans.