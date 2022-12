Do ich grona zalicza się m.in. Przemysław Frankowski , obecnie związany z RC Lens i mocno chwalony za swoje występy w barwach "Les Artesiens" . " Franek " nie ma co prawda teraz powodów do narzekań na swoją przygodę z Ligue 1, ale... być może niebawem będzie musiał poważnie zastanowić się nad przeprowadzką do zupełnie innego kraju.

Mundial w Katarze "trampoliną" dla Przemysława Frankowskiego? Tylko po co opuszczać Ligue 1?

Problem jednak w tym, że Frankowski sporo by zaryzykował odchodząc do "Czarno-Białych", obecnie średniaków tureckiej ekstraklasy, podczas gdy jego Lens jest w najdoskonalszej formie od lat i wciąż ma szansę na sięgnięcie po mistrzostwo Francji, tracąc zaledwie pięć "oczek" do liderów klasyfikacji z PSG (41 pkt na koncie). Gdyby więc futbolista chciał zmienić środowisko, to raczej należy spodziewać się, że zrobi to dopiero po zakończeniu bieżącego sezonu.