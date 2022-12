Zespół prowadzony przez Martino w pierwszym spotkaniu zremisował bezbramkowo z Polską. W drugiej serii gier uległ 0:2 Argentynie, lecz mimo takiego wyniku wciąż zachowywał szanse na awans do 1/8 finału. Potrzebował jednak do tego triumfu w ostatniej kolejce nad Arabią Saudyjską, a dodatkowo korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w meczu "Biało-Czerwonych" z Argentyną. Ostatecznie... było blisko, a Meksykowi zabrakło do występu w fazie pucharowej jednego strzelonego gola.