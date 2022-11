Tym razem nie ma meczu otwarcia, od razu jest mecz o wszystko!

Droga reprezentacjo Polski: styl nie jest ważny, lecz wynik

W mojej opinii ta reprezentacja może nasze oczekiwania spełnić. Przede wszystkim dlatego że nie jest to grupa zahukanych chłopców, którzy "w domu byli i nic nie widzieli". Wiedzą, że potrafią grać w piłkę. Ostatni sparing z Chile przyniósł falę krytyki, ale to bardziej problem nas, kibiców niż piłkarzy. Bo my - niestety naiwnie - uznajemy, że skoro Polska zdobyła kiedyś dwa razy trzecie miejsce na świecie, to każde kolejne pokolenie, które nie potrafi powtórzyć tamtych osiągnięć - jest nieudaczne. A to nie jest prawda.