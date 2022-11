Tylko dla niego zrobiono wyjątek. Mina trenera zdradziła wszystko

Konferencja po meczu otwarcia bez pytań od dziennikarzy z Kataru!

Jak myślicie, w jakim języku była prowadzona konferencja po meczu gospodarza mistrzostw świata, w którym są dwa języki urzędowe - angielski i arabski? Po ... hiszpańsku! W wypadku pytań do Ennera Valencii i trenera Ekwadoru Gustafa Alfaro to całkowicie zrozumiałe. Ale jeśli chodzi o szkoleniowca Kataru, to już niekoniecznie.