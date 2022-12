Szymon Marciniak to jeden z sędziów piłkarskich, który miał okazję zaprezentować się podczas tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. 41-latek w fazie grupowej poprowadził spotkanie Francji i Danii. W ⅛ finału był sędzią głównym meczu Argentyna-Australia. Przed nim ostatni i najważniejszy mecz - finał mundialu w Katarze. Jest to niezwykłe wyróżnienie i powód do dumy nie tylko dla samego Marciniaka, ale także dla naszego kraju. W meczu Argentyna-Francja towarzyszyć mu będą bowiem dwaj polscy asystenci - Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Według zagranicznych mediów, na konta arbitrów po zakończeniu rywalizacji w Katarze trafią niemałe sumy.