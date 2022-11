Tyle Szymon Marciniak i spółka zarobią w Katarze. Kwota robi wrażenie

FIFA płaci sędziom w dolarach

Oglądający przekonali się, że to nie jest łatwy kawałek chleba. Po anulowaniu gola Ennera Valencii na początku meczu wiele osób odsądzało arbitrów od czci i wiary. Okazało się, że mieli rację i był spalony. Za pracę na tzw. VAR-ze Listkiewicz junior zarobił 3 tys. euro . W fazie pucharowej ta kwota wzrośnie do 5 tysięcy euro. Plus 25 tys. euro startowego.

To duże sumy zwłaszcza jeśli zobaczyć, ile sędziowie zarabiają w polskiej lidze. Stawki w Ekstraklasie to 3,6 tys. zł dla sędziego głównego, 2 tys. zł dla asystentów i 500 zł dla technicznego. W europejskich pucharach sędzia zarabia do 10 tysięcy euro za jedno spotkanie. To zależy nie tylko od rangi danego pojedynku, ale też doświadczenia arbitra.