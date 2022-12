Trzęsienie ziemi w hiszpańskiej kadrze! Jest oficjalny komunikat

Reprezentacja Hiszpanii odpadła z mistrzostw świata w Katarze już po 1/8 finału. Z grupy E wyszła z drugiego miejsca, ale w fazie pucharowej nie poradziła sobie z Marokiem. Po 120 minutach rywalizacji było bezbramkowo. Piłkarze "La Furia Roja" nie byli w stanie trafić do siatki nawet w serii rzutów karnych, którą przegrali 3:0. Z jedenastego metra nie strzelili Pablo Sarabia, Carlos Soler i Sergio Busquets.

Koniec Luisa Enrique w hiszpańskiej kadrze. Oficjalny komunikat

Federacja postanowiła nie przedłużać kontraktu selekcjonera Luisa Enrique . Wygasa on 31 grudnia tego roku. Kierownictwo sportowe związku przekazało prezesowi raport, w którym ustalono, że należy rozpocząć nowy projekt w celu kontynuowania progresu osiągniętego w ostatnich latach dzięki pracy Luisa Enrique i jego współpracowników. Zarówno prezes Luis Rubiales, jak i dyrektor sportowy Jose Francisco Molina przekazali trenerowi podjętą decyzję" - napisano w oficjalnym komunikacie.

52-latek prowadził kadrę od października 2019 roku. Doszedł z nią do półfinału EURO 2020 oraz finału Ligi Narodów 2020/21. W trwającej edycji awansował do Final Four, w którym jednak zespół poprowadzi już inny szkoleniowiec.