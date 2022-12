Reprezentacja Meksyku zaliczyła w Katarze najgorszy od wielu lat występ w mistrzostwach świata. Ekipie, prowadzonej przez Gerardo Martino nie udało się wyjść z grupy, w której przegrała rywalizację z Argentyną i Polską. Tuż po trzecim i ostatnim meczu w turnieju selekcjoner wziął winę na siebie i dał do zrozumienia, że to koniec jego przygody. Kto go zastąpi? Ruszyła prawdziwa giełda nazwisk.