Reprezentacja Brazylii była uznawana za głównego faworyta mistrzostw świata w Katarze. Nieoczekiwanie zakończyła zmagania już na ćwierćfinale, przegrywając w konkursie rzutów karnych z Chorwacją (po 120 minutach gry był remis, 1:1). Mundial był pożegnaniem z drużyną narodową dla dotychczasowego selekcjonera drużyny, Tite. Kto zostanie jego następcą? Tego póki co nie wiadomo, ale wśród ekspertów pojawiają się głosy, że powinien to być trener zagraniczny. Byłby to pierwszy taki przypadek od... 1965 roku.