Reprezentacja Urugwaju pokonała Ghanę 2:0 w trzeciej kolejce grupowej katarskiego mundialu, ale nie awansowała do 1/8 finału przez zwycięstwo Korei Południowej nad Portugalią. "La Celeste" miała bilans bramkowy 2:2, a podopieczni Paulo Bento 4:4, wyszli więc z grupy dzięki większej liczbie strzelonych goli.

Marcelo Bielsa obejmie kadrę Urugwaju? To bardzo możliwe

Selekcjoner Diego Alonso prawdopodobnie nie obroni swojej posady. Od razu po meczu dziennikarze informowali, że zostanie on zwolniony. Oficjalnego komunikatu wciąż nie ma, ale media są pewne, że dojdzie do zmiany na tym stanowisku. Ruszyła giełda nazwisk. Jak podaje m.in. argentyńska telewizja TyC Sports, największym kandydatem na następcę 47-latka jest Marcelo Bielsa .

Dla tego trenera byłby to kolejny etap w reprezentacyjnej piłce południowoamerykańskiej. W latach 1998-2004 prowadził on Argentynę, z którą zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Atenach, a w latach 2007-11 drużynę Chile.

Pozostaje bezrobotny od 27 lutego tego roku, kiedy to został zwolniony z Leeds United, w którym przez niemal trzy sezony współpracował z Mateuszem Klichem. W ostatnim czasie wygłosił prawie trzygodzinny wykład w Warszawie na kursokonferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej. Wygląda na to, że za chwilę może wrócić do pracy.