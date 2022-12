Już teraz można powiedzieć, że reprezentacja Argentyny sprostała większości oczekiwań wobec niej na MŚ 2022 w Katarze - "Albicelestes" od początku bowiem byli wskazywani jako jedni z faworytów do tego, by dotrzeć do finału mundialu. Teraz przed nimi już tylko jeden, jedyny krok do upragnionego pucharu. Łatwo jednak nie będzie.