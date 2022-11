Matka Renarda oglądała n a żywo sensacyjne zwycięstwo Arabii z Argentyną (2-1). - To dla mnie było bardzo ważne, bo pierwszy raz miała okazję, by zobaczyć ze stadionu mecz mistrzostw świata. Była w sumie chyba na trzech - mówił Renard. - W sobotę może być dla niej trudniej. Jej rodzice, a moi dziadkowie pochodzili z Polski. Dopóki nie wyszła za mąż, nazywała się Kamiński. Teraz jednak będzie w koszulce Arabii, a ja będę Saudyjczykiem - zapewnił.

Renard nie doradzi Michniewiczowi

Trener Renard potwierdził, że do meczu z Polską przystąpi bez dwóch podstawowych zawodników, którzy doznali urazów. - Salman Al-Faraj to nasz lider i kapitan. Mecze jednak są tak intensywne, że kontuzje się zdarzają. Urazu doznał też choćby Neymar - podkreślił Renard. - Yasser Al-Sahrani po meczu szybko poleciał do Rijadu. Najpierw miał zabieg dotyczący trzustki. Teraz czekają go operacje twarzy. To też dla nas ważny piłkarz. Obydwu będzie nam bardzo brakowało.