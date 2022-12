Mistrzostwa świata 2022. Fernando Santos komentuje posadzenie na ławce rezerwowych Cristiano Ronaldo

- Z charakterystyki gry, to są różni gracze. Wszedł też Dalot, wypadł Cancelo, miało związek z tym, co myślałem o dynamice gry i taktyce - tłumaczył swoje decyzje na pomeczowej konferencji prasowej. Dziennikarze oczywiście dopytywali go o Ronaldo i ich relacje, nawiązując do wcześniejszych doniesień o małym konflikcie między tą dwójką. - Nie mam żadnego problemu z kapitanem. Wszystko jest całkowicie oczyszczone, a on dał przykład prawdziwego kapitana. On jest prawdziwym profesjonalistą i jeśli będzie musiał grać, to zawsze pomoże Portugalii - stwierdził Fernando Santos.