Trener Michniewicz zdradzony przez piłkarzy? Teraz wychodzą szczegóły

Podania 321-862, dośrodkowania 5-22, strzały 4-25, strzały na bramkę 0-13, rzuty rożne 1-9 - statystyki były miażdżące dla Polski w meczu z Argentyną, a gra jeszcze bardziej. Kurczowo trzymaliśmy się pola karnego, nikt nie wychodził do kontrataków.

- To jest właśnie ta zmiana, naszą bronią miały być kontry, których piłkarze nie wyprowadzali - słyszymy.