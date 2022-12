W meczu tym " Canarinhos " stanęli bowiem naprzeciw Korei Południowej, która weszła w spotkanie naprawdę źle - już w siódmej minucie potyczki do bramki trafił bowiem Vinicius Junior, a potem... było jeszcze gorzej dla "Tygrysów Azji".

Prezes PZPN - Cezary Kulesza przerywa milczenie. Co dalej z Michniewiczem? WIDEO

Prezes PZPN - Cezary Kulesza przerywa milczenie. Co dalej z Michniewiczem? WIDEO / Michał Białoński / INTERIA.TV

Mundial w Katarze. Brazylia pokazała klasę, a jej trener... "taniec gołębia"

Niedługo później rzut karny bezbłędnie wykorzystał Neymar Junior, a gdy zegar pokazywał 29. minutę starcia, Richarlison po świetnej, szybkiej akcji trafił do siatki na 3-0. Cały atak wyglądał naprawdę okazale i bez wątpienia stał się ozdobą całej rywalizacji w Katarze.

Oprócz tego koncertu na murawie interesujące było jednak również to, co zdarzyło się tuż za linią boczną - wspomniany już Richarlison postanowił bowiem w ramach celebracji... zaprosić do swoistego tańca selekcjonera Tite, a ten zachętom swoich podopiecznych nie odmówił, wykonując tzw. "gołębia":