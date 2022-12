Już na kilka dni przed spotkaniem wiadomym było, że we Francji będzie ono traktowane jako mecz "podwyższonego ryzyka". Media szeroko rozpisywały się o policyjnych posiłkach, nadciągających do Paryża, a ostrzeżenie wydała nawet... polska ambasada, która w poniedziałek apelowała, by "unikać zgromadzeń na ulicach i bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych".