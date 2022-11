Po meczu fazy grupowej mistrzostw świata pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem doszło do tragedii. Świętujący porażkę swojej reprezentacji Irańczycy wyszli celebrować brak awansu do fazy pucharowej na ulicach swojego kraju. Niestety, jeden z nich przypłacił to życiem. Jak donoszą media 27-letni Mehran Samak został zastrzelony przez służby w samochodzie na oczach swojej narzeczonej.