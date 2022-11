Reprezentacja Holandii ma już za sobą swój pierwszy występ na mistrzostwach świata 2022 w Katarze - i pierwsze zwycięstwo, bowiem ekipa " Oranje " w swym inauguracyjnym meczu pokonała 2-0 reprezentację Senegalu . Wydawać by się mogło, że dziennikarze z tego afrykańskiego kraju mogliby raczej chłodno podchodzić do postaci holenderskiego selekcjonera, czyli Louisa van Gaala .

Louis van Gaal usłyszał "kocham cię" na konferencji. Jego odpowiedź? Bezcenna

Zaczęło się zwyczajnie - dziennikarz Papa Mahmoud Gueye zgłosił się do zagadnięcia van Gaala, jednak gdy otrzymał na to stosowne pozwolenie, wypalił od razu: "Nie mam do ciebie żadnych pytań. To po prostu okazja, żeby powiedzieć, iż jestem twoim fanem odkąd skończyłem trzy lata. Kocham cię".