Hiszpania i Japonia odpadły z mistrzostw świata przegrywając konkursy rzutów karnych odpowiednio z Marokiem i Chorwacją . Piłkarze obu drużyn strzelali fatalnie - łącznie na siedem wykonanych przez nich karnych w siatce znalazł się tylko jeden. Zdaniem Tomaszewskiego zespół z Azji bardzo źle podszedł do całej serii rzutów karnych i wlaśnie to zdecydowało o ich porażce.

Jan Tomaszewski ostro skrytykował japońskich i hiszpańskich piłkarzy

- Nawet jeśli wiesz, że ten czy inny piłkarz strzela w konkretną stronę, to zawsze przecież może być jeszcze inna opcja: strzał w środek. Wtedy jest po sprawie. [...] Generalnie jeśli uderzasz mocno, precyzyjnie i powtarzalnie, to nie ma problemu. A jak ja tutaj na mundialu patrzę, jak zawodnik tak dziwnie biegnie i jeszcze patrzy, w którą stronę sobie strzelić, to dla mnie to zwykły frajer - grzmiał były reprezentacyjny bramkarz.