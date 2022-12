Z tym trzeba skończyć. Chłopcy się powinni zebrać i sami powiedzieć: grajmy to, co gramy w klubach. To, co mamy grać, to jest kompromitacja. O tym pisze cały świat. Jak Robert Lewandowski wróci do Barcelony, to będzie pośmiewiskiem wśród kolegów

~ Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem"