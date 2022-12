To zdjęcie półfinalistów mundialu robi furorę! Odkopali je po 15 latach

Francja - Maroko: Walid Regragui zaliczył błyskawiczny awans

Nowym opiekunem kadry został Walid Regragui. Jego kariera trenerska nabrała w ostatnich miesiącach niesamowitego rozpędu. W sierpniu 2021 roku objął on Wydad AC, z którym sięgnął po Afrykańską Ligę Mistrzów. Niewiele później cieszył się z tytułu na krajowym podwórku. Wszystko wskazywało na to, że pozostanie w lidze marokańskiej i będzie walczył o powtórzenie sukcesów. Tymczasem otrzymał ofertę od rodzimej federacji. Była to jedna z tych, o których mówi się, że są nie do odrzucenia. 47-latkowi zaproponowano mianowicie poprowadzenie reprezentacji.