To właśnie on może mieć baczenie na Lewandowskiego podczas mundialu

Manchester zakochany w Argentyńczyku. Przynajmniej jego diabelska część

Kiedy 24-letni Argentyńczyk w sierpniu przychodził na Old Trafford wielkiego hałasu z tego powodu nie było. Błyskawicznie wdarł się jednak do podstawowego składu. Lekceważony jako dowódca obrony ze względu na nienadzwyczajny wzrost (ktoś pamięta Daniela Passarellę?), szybko sprawił, że wątpliwości zamieniły się wręcz w zachwyt. Bez przesady! "Martinez to wojownik kładący podwaliny pod odrodzenie Manchesteru United" - pisze z emfazą SkySports. Fani MU już go kochają i pokazują to na każdym meczu. Zaśpiew "Argentina, Argentina" staje się tam normalnością, co dla fanów pamiętających wojnę o Falklandy, a potem "rękę boga" Maradony z 1986 nie jest oczywiste. Kibice nazywają go "Rzeźnikiem", choć wcale nie wyróżnia się brutalnym sposobem gry. Raczej spokojem i inteligencją.