Wybór Szymona Marciniaka na sędziego finałowego meczu MŚ 2022 pomiędzy Argentyną a Francją jest szeroko komentowany nie tylko w Polsce, ale również za granicą . Najgłośniej jest, rzecz jasna, w obu krajach, z których pochodzą tegoroczni finaliści rozgrywek. Argentyńczycy wzięli pod lupę naszego rodaka i wypominają mu, że podczas spotkania z Islandią na mundialu w Rosji podjął - ich zdaniem - nieprawidłową decyzję i nie odgwizdał "jedenastki" dla "Albicelestes".



Z kolei Francuzi wracają do sytuacji z półfinału Pucharu Narodów Arabskich , w którym mierzyły się reprezentacje Kataru i Algierii. Przypominają, że Marciniak pod koniec spotkania doliczył 9 minut, ale mecz ostatecznie trwał o jeszcze 10 minut więcej. Część osób było przekonanych, że to za dużo. Zwłaszcza, że skutki były poważne. W 105. minucie gry polski sędzia podyktował rzut karny dla Algierii. Co prawda katarski bramkarz popisał się obroną, ale dobitki już nie "wyciągnął". Tym samym do dalszego etapu awansowali Algierczycy, którzy wygrali 2:1.

O Szymonie Marciniaku sporo piszą także w angielskiej prasie. Tamtejsi dziennikarze przekonują, że to niekoniecznie Polak był pierwszym wyborem na "finałowego" arbitra. W tym kontekście pada nawet jedno znane nazwisko.

Nie Szymon Marciniak, a Anthony Taylor był przymierzany do prowadzenia finału mundialu? Zdecydować miały... napięcia wokół wojny o Falklandy

"The Times" podaje, że bardzo duże szanse na poprowadzenie finału mundialu w Katarze miał nie Szymon Marciniak, a angielski sędzia Anthony Taylor. Musiał jednak obejść się smakiem przez... konflikt o Falklandy z 1982 roku pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią. W tym roku minęło 40 lat od wybuchu wojny. Jednak - według Anglików - napięcia i zaszłości na tym tle wciąż są żywe.

"Nadzieje Anthony'ego Taylora na sędziowanie finału mistrzostw świata zostały skutecznie rozwiane po tym, jak zakwalifikowała się do niego Argentyna. Z tego powodu angielscy sędziego nie zostali nominowali do prowadzenia meczu. Wszystko przez złą atmosferę wokół tematu Falklandów. Co prawda Taylora jeszcze zatrzymano w Katarze, ale już następnego spotkania do gwizdania nie dostał" - czytamy.

Anglicy dodają coś jeszcze. Powołują się na swoich informatorów w FIFA.

Źródła znające system mianowania FIFA mówią, że zapewnienie neutralności jest uważane za najwyższy priorytet i oznacza, że angielscy sędziowie nie mieliby możliwości rozstrzygania meczów z udziałem Argentyny ~ - wyjaśniają.

Temat ekspresowo podłapały inne angielskie tytuły. O sprawie rozpisuje się m.in. "The Sun". "Celem było uniknięcie sytuacji, w których zaangażowane drużyny mogłyby narzekać na stronniczość. Wrogość wokół wojny o Falklandy wróciła w tym tygodniu po półfinałowym zwycięstwie Argentyny nad Chorwacją" - tłumaczą.

O co chodzi? Kilka dni temu do sieci trafiło wideo zarejestrowane w szatni tuż po wygranej Messiego i spółki . Argentyńscy piłkarze mieli wówczas radośnie odśpiewywać pieśń nawiązującą właśnie do konfliktu o Falklandy. To rozpętało na Wyspach wielką burzę, która trwa do teraz.

