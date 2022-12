To uderzy w Lewandowskiego? Infantino i FIFA rewolucjonizują rozgrywki!

Do tej pory Klubowe MŚ angażowały osiem najlepszych drużyn na świecie na kilka dni. FIFA zdecydowała dzisiaj o rewolucji w tych rozgrywkach. - Od 2025 r. będą uczestniczyły w nich 32 zespoły na świecie - zdradził prezydent Gianni Infantino. To znacznie obciąży kalendarz najlepszych piłkarzy na świecie. Robert Lewandowski niespełna dwa lata temu potrzebował dwóch meczów, by zdobyć z Bayernem Klubowe MŚ. Teraz będzie ich co najmniej siedem.