W Meksyku uznano to za wyraz najwyższej pogardy . Pod adresem Messiego zaczęto kierować nie tyle pretensje, co otwarte groźby . Jedną z nich wystosował znany bokser Canelo Alvarez .

Messi z zakazem wjazdu do kraju? Jest oficjalna nota w MSZ

Tymczasem wygląda na to, że afera wkracza w nowy, zupełnie nieoczekiwany etap. Jak donosi "The Mirror", Meksykanie pracują nad tym, by Messi miał formalny zakaz wjazdu do ich kraju.