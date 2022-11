To on ma zastąpić Ronaldo w MU! Zachwyca na mundialu w Katarze

Cody Gakpo jeszcze tydzień temu dla mniej wtajemniczonych fanów futbolu mógł uchodzić za postać zgoła anonimową. Wystarczyły dwa występy w finałach MŚ, by stał się piłkarzem, o którym mówią wszyscy. Ma już na koncie dwa gole i najprawdopodobniej to on zastąpi w Manchesterze United odchodzącego z Old Trafford w atmosferze skandalu Cristiano Ronaldo.