To nigdy nie są mecze o pietruszkę. Krzyczeli, że "VAR to g...o!"

W 1961 r. w dwumeczu rozegranym w Casablance i Madrycie lepsi byli Europejczycy wygrywając 1-0 i 3-2 - to były baraże o udział w mundialu w Chile. Na kolejne spotkanie trzeba było czekać aż 57 lat - ostatnia runda fazy grupowej mistrzostw świata w Rosji i mecz w Kaliningradzie. Po strzale skutecznego także w Katarze Youssefa En-Nesyri w 81. minucie, Marokańczycy objęli sensacyjne prowadzenie 2-1. Afrykanie przegrali dwa poprzednie mecze (oba minimalne po 0-1 z Iranem i Portugalią), ale triumf nad sąsiadem zawsze smakuje wyjątkowo. W doliczonym czasie Iago Aspas ekwilibrystycznym strzałem piętą doprowadził do wyrównania, chorągiewka sędziego-asystenta poszła jednak w górę, sygnalizując pozycję spaloną. System VAR wykazał jednak, że gol został strzelony prawidłowo. Po końcowym gwizdku Marokańczycy byli wściekli, a najmocniej Nordin Amrabat. Skrzydłowy dał upust złości, gdy zbliżyła się do niego kamera telewizyjna krzyczał: "VAR is bullshit", czyli "VAR to g..o".