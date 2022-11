To nie żart! Trener Arabii Saudyjskiej zgłasza się do przejęcia polskiej kadry

Mało kto wie, jak bardzo wyjątkowy będzie dla trenera Arabii Saudyjskiej mecz przeciwko Polsce na mundialu. Już kilka miesięcy temu Herve Renard podkreślał, że cieszy się na spotkanie z "Biało-Czerwonymi". To nie koniec, bo marzy o tym, by kiedyś... poprowadzić naszą kadrę. I wcale nie żartuje. Podkreśla, że ceni sobie swoje polskie korzenie. "Moi przodkowie pochodzą z Polski, to będzie szczególne uczucie zagrać z krajem, z którym mam więzy krwi" - opowiada.