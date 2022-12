Napastnik sięgnął po upragniony puchar i jednocześnie został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju . Okazuje się jednak, że dla tych, którzy marzą o tym, by za cztery lata ponownie podziwiać Messiego na boiskach w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, jest pewne światełko w tunelu .

Messi może po raz kolejny zapisać się w historii.

"Kiedy przeprowadzałem z nim wywiad przed mistrzostwami świata, poza kamerami wspomniałem mu, że rozegra swój piąty mundial, a żadnemu zawodnikowi nie udało się dotąd wystąpić na sześciu. Powiedział, że to niemożliwe i dodał, że jeśli zostanie mistrzem świata, będzie grał do następnego turnieju. Zobaczymy, czy jest do tego zdolny. Historia futbolu pokazała nam, że wystąpienie na sześciu mundialach jest praktycznie niemożliwe" - powiedział.