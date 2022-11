Dużo emocji wokół Dariusza Szpakowskiego. Chwilę przed rozpoczęciem mundialu w Katarze publicznie ogłosił, że będą to ostatnie mistrzostwa świata z nim w roli komentatora . "To jest mój ostatni mundial. Wprawdzie Carlo Ancelotti mówi o sobie, że jest za młody na pracę z reprezentacją, to ja tego nie mogę powiedzieć. Ale jest to już taki czas i pora, żeby weszło młode pokolenie, zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą biało-czerwonych do sukcesów" - mówił na konferencji prasowej.

Wedle medialnych spekulacji TVP może mieć w planach uhonorowanie "Szpaka" i obsadzenie go w rozpisce na relacjonowanie najbardziej prestiżowego meczu turnieju w Katarze - finału mundialu. Zresztą o taką decyzję dopominali się kibice po komentowanym przez Szpakowskiego meczu Brazylia - Serbia. "Zjadł komentarzem jednej połowy wszystkich komentatorów tego mundialu w TVP. Mistrzowska forma na ostatnie mistrzostwa pięknej kariery" - zachwycano się.

Teraz głośno jest o innych słowach dziennikarza. Padły one po spotkaniu Hiszpania - Niemcy.

Mundial 2022. Dariusz Szpakowski po meczu zaprosił na... "Rolnik szuka żony". "Nowa jakość", "Niespodzianka"

Przez mecz Hiszpanii z Niemcami na mundialu nadawca publiczny przesunął emisję "Rolnik szuka żony". To spotkało się z rozczarowaniem fanów programu . "Czemu tak późno?", "22-ga? Do pracy zaśpię", "Dlaczego dopiero o 22?" - irytowali się. Część z nich martwiła się, że w rzeczywistości transmisja matrymonialnego show - przez wzgląd na nieprzewidziane boiskowe wydarzenia - jeszcze może się opóźnić. Ostatecznie obawy okazały się na wyrost. Co więcej, "Rolnik" doczekał się wzmianki tuż po mundialowym pojedynku.

Chwilę po ostatnim gwizdku sędziego Dariusz Szpakowski, ku zaskoczeniu wielu, zrobił ukłon w kierunku miłośników programu i zaprosił na emisję. "Dariusz Szpakowski zapraszający na 'Rolnik Szuka Żony' to coś, co chciałem usłyszeć" - skomentował sprawę dziennikarz Interii Sport, Tomasz Czernich.

"Rolnikowa" wstawka "Szpaka" spotkała się z mieszanym odbiorem w sieci, choć przeważnie rozbawiła internautów.

"Szpakowski zaprosił na program 'Rolnik szuka żony. Bezcenne", "Szpakowski zapraszający na Rolnik szuka żony. Zło złem pogania", "Po końcowym gwizdku Niemcy -Hiszpania Dariusz Szpakowski zaprasza na program Rolnik szuka Żony. Ja pewnie jeszcze parę dni będę szukał analogii", "Wszyscy widzę beka, że pan Szpakowski po hicie mundialu zaprosił na Rolnik szuka żony. A to jego zaproszenie i tak było tak emocjonalne i epickie, że zabrzmiało jak zaproszenie na coś fantastycznego i jak propozycja nie do odrzucenia", "Ale redaktor Szpakowski kończąc mecz Hiszpania - Niemcy zaproszeniem na emisje programu 'Rolnik szuka żony' to jednak nowa jakość", "Nie wiem, czy większą niespodzianką w tym meczu jest to że Füllkrug zapewnił Niemcom punkt czy to, że pan Dariusz Szpakowski zaprosił na 'Rolnik szuka żony'" - oceniają.

