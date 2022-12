Argentyna i Messi o krok od mistrzostwa

Lionel Messi w swej rozwijającej się od debiutu z Węgrami w 2005 roku kariery reprezentacyjnej rozgrywał już świetne mecze, w których strzelał sporo bramek. W 2012 roku np. popisał się hat-trickiem w wygranym 4-3 starciu z Brazylią, ale był to jednak mecz towarzyski. Trzy gole strzelone Panamie w Copa Centanario w 2016 roku czy Ekwadorowi w eliminacjach mundialu 2018 roku albo Boliwii w walce o obecny mundial nie wytrzymują jednak konfrontacji z tym, co zrobił w pojedynku z Chorwatami. Nawet największy strzelecki popis Messiego w kadrze, którym było zdobycie wszystkich pięciu bramek w wygranym 5-0 meczu towarzyskim z Estonią w czerwcu tego roku, także nie miał tej temperatury.

Argentyńczycy już uważają, że gra przeciw Chorwacji w półfinale mundialu 2022 to najlepszy występ Messiego w kadrze, okraszony golem z karnego i cudowną asystą przy bramce Juliana Alvareza na 3-0. Zarazem to przepustka do tego, by Messi w końcu został mistrzem świata.