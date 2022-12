W poniedziałek Polski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat w którym poinformował, że prezes PZPN Cezary Kulesza nie skorzystał z zawartej w umowie szkoleniowca klauzuli przedłużenia kontraktu . Coraz więcej wskazuje więc na to, że po 31 grudnia 52-latek przestanie być selekcjonerem reprezentacji Polski.

"Jednocześnie PZPN informuje, że kwestia dalszej współpracy pomiędzy federacją a Czesławem Michniewiczem jest tematem rozmów stron " - napisał PZPN w komunikacie, co może jeszcze dawać selekcjonerowi nadzieje na pozostanie na stanowisku.

Średnio 1,38 punktu na mecz za Czesława Michniewicza

Zwolennicy Michniewicza podkreślają, że wypełnił on wszystkie powierzone mu zadania, czyli utrzymał reprezentację w Dywizji A Ligi Narodów, awansował na mistrzostwa świata, a na mundialu wyszedł z grupy.

Przeciwnicy wytykają za to Michniewiczowi fatalny styl, toporną taktykę i ultradefensywne nastawienie. Co ciekawe, szkoleniowca nie bronią także liczby. Michniewicz poprowadził reprezentację w 13 spotkaniach, z których wygrał pięć, zremisował trzy i przegrał pięć (bilans bramek 13 - 18). To daje średnią 1,38 punktu na mecz, czyli najsłabszą z niemal wszystkich selekcjonerów od 1996 roku!