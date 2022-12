To było nie do pomyślenia. Mundial w Katarze przewrócił wszystko do góry nogami

Przed decydującym starciem wykonano 52 jedenastki, licząc łącznie z konkursami rzutów karnych. Strzelcy wykorzystali 33 z nich, co dawało skuteczność na poziomie 63%. To najgorszy wynik w XXI wieku. W Rosji wskaźnik ten wynosił 66%.

Do ciekawych wniosków dojdziemy także, kiedy weźmiemy pod uwagę wyłącznie jedenastki wykonywane w czasie 90 lub 120 minut, a więc bez wliczania serii karnych. Przed finałem takich stałych fragmentów gry było 19. Egzekutorzy wykorzystali 13 z nich, co daje skuteczność na poziomie 68%. To tyle samo, co na poprzednim mundialu, ale kiedy porównamy do poprzednich turniejów, widzimy przepaść. Na przykład w 2014 roku w Brazylii z 13 podyktowanych karnych wykorzystanych zostało aż 12. We Francji w 1998 roku także tylko jedna próba zakończyła się niepowodzeniem, a było ich aż 18.