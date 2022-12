1934: pierwszy mecz, pierwsze gole

Pierwszą afrykańską drużyną, która wzięła w największej imprezie świata był Egipt we włoskim mundialu w 1934 r. "Faraonowie" okazali się lepsi w dwumeczu od Palestyny , by w pierwszym w historii afrykańskim występie na mundialu ulec 2-4 Węgrom w Neapolu. Wynik nie był sprawą oczywistą - 10 lat wcześniej Egipcjanie okazali się lepsi od Madziarów na igrzyskach olimpijskich. Abdelrahman Fawzy był strzelcem pierwszych afrykańskich bramek.

1938-1966: posucha

1974: szalony Zair

Zanim Brazylijczycy zorientowali się o co chodzi, podbiegł do piłki i kropnął ją na połowę "Canarinhos". Czy myślał, że po gwizdku sędziego liczy się "kto pierwszy, ten lepszy"? Czy górę wzięły nerwy, zupełnie oślepiając zdezorientowanego Zairczyka? Jedyna pewna rzecz to żółta kartka, którą natychmiast otrzymał. Zairczycy otrzymali na tych mistrzostwach pierwsze afrykańskie żółte i czerwone kartki.

1978-1986: pierwsza wygrana i awans

Postęp trwał - w 1986 r. kolejny z krajów arabskich, Maroko nie dał sobie już zabrać awansu do fazy pucharowej. Piłkarze z Maghrebu okazali się najlepsi w grupie F, zostawiając w pokonanym polu europejskie potęgi: Anglię , Polskę i Portugalię . W 1/8 finału Niemcy potrzebowali bramki Lothara Matthausa w 88. minucie, by wyeliminować Maroko .

1990-2002: pierwsze ćwierćfinały

2010: pierwszy afrykański mundial

Po stałym fragmencie gry, napastnik "Urusów" Luis Suarez wybił piłkę ręką z pustej bramki. Rzut karny! Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Asamoah Gyan, celny strzał dałby Ghanie miejsce wśród czterech najlepszych drużyn świata. Napastnik "Czarnych Gwiazd", przy akompaniamencie wuwuzeli, wziął niewielki rozbieg, aby następnie... piekielnie mocnym uderzeniem trafić w poprzeczkę. W serii rzutów karnych lepsi okazali się piłkarze z Ameryki Płd. Na półfinał mundialu kibice afrykańscy musieli czekać aż do teraz - do 2022 r., gdy marzenia spełniło Maroko. Czy to koniec afrykańskiej drogi, czy będzie pierwszy w historii finał? Okaże się już w środowy wieczór, gdy "Lwy Atlasu" zagrają z Francją.