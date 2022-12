Chorwacja wyłamała się ze schematu. Znów to zrobi?

Od ostatniego przypadku tego rodzaju minęło jednak przeszło pół wieku i dopiero Chorwacja w 2018 roku na rosyjskim mundialu przełamała zasadę, że mundialowy futbol toleruje wspaniałe występy niedocenianych ekip, jednakże jedynie do półfinału. Do finału ich już nie wpuszcza.

Aż Chorwacja cztery lata temu pokazała, że wszystko jest możliwe, także awans do meczu finałowego. A jest to wydarzenie bez precedensu, bowiem zmieniające układ sił na świecie. Strefa zakazana jaką był finał o mistrzostwo świata okazała się dostępna dla niedużej reprezentacji. Półfinał nie musiał być już ich meczem najsłabszym i stanowiącym tamę dla dalszych sukcesów.

Chorwacja raz jeszcze może dokonać tego, co już się jej udało, a byłoby to wydarzenie szczególne. Nawiązałaby do dawnych sukcesów Węgier i Czechosłowacji, jedynych finalistów z tej części Europy, ale jako pierwsza z grona tych "maluczkich" w finale byłaby dwukrotnie z rzędu. A taka sztuka udawała się dotąd jedynie Brazylii , Argentynie , Włochom, Holendrom i Niemcom - nawet nie Francji, przy czym Holandia nigdy takiego finału nie wygrała.

Pretendent może być mistrzem świata

A pamiętać trzeba, że w tym roku przed szansą awansu do niedostępnego przez lata finału i dalej sięgnięcia po tytuł stoją aż dwa zespoły z drugiego planu - Chorwacja i Maroko. O ile Chorwaci to jednak wicemistrz świata z 2018 roku, to Maroko jest absolutnym pretendentem i jego awans do meczu finałowego, nie mówiąc o zdobyciu trofeum, byłby największą sensacją w dziejach piłki nożnej - być może większą od triumfu Urugwaju w 1950 roku, Grecji z 2004 roku na Euro czy porażki Węgier w 1954 roku.