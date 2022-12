Zmiana przyszła w połowie stycznia 2022 roku, kiedy było już jasne, że dotychczasowa "jedynka", Warner Hahn, przenosi się do Goeteborga. Od tego momentu "Orły" zaczęły stawiać zdecydowanie na Nopperta i chociaż drużyna ledwo co utrzymała się w lidze, to golkiper naprawdę dał się zauważyć.

Od beniaminka Eredivisie do ćwierćfinału MŚ 2022. Niesamowite losy Andriesa Nopperta

SC Heerenveen spokojnie czeka na oferty. Andries Noppert może przynieść klubowi dodatkowe pieniądze

Jak dotąd żaden klub oficjalnie nie zgłosił się do nas w jego sprawie. Mimo to wiem, jak to działa. Andries dobrze się prezentuje, a my poczekamy i zobaczymy, co przyniesie przyszłość" - skwitował. Czy bramkarz, który jeszcze do niedawna "grzał ławę" w jednym z gorszych zespołów holenderskiej ekstraklasy znów wejdzie na wyższy piłkarski poziom? To by była bez wątpienia piękna historia...