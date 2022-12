To będzie historyczny ćwierćfinał MŚ? Wielka szansa!

Maroko to rewelacja turnieju w Katarze. W rozgrywkach grupowych pokonało Kanadę i Belgię oraz zremisowało z Chorwacją , dzięki czemu zajęło pierwsze miejsce. Najlepsze Marokańczycy zostawili jednak na 1/8 finału. W spotkaniu z Hiszpanią byli skazywani na porażkę, tymczasem zagrali świetnie taktycznie, doprowadzili do rzutów karnych, a w nich znokautowali rywali .

- Maroko po odbiorze piłki wyprowadzało szybkie ataki i stwarzało po tym dobre sytuacje. Brakowało im tylko finalizacji. W pewnym momencie widać jednak było, że chcą już tylko doprowadzić do rzutów karnych, zaczęli niżej bronić, zmniejszyli tempo gry. I to także dobrze funkcjonowało - podkreślał w programie "Studio Katar - gramy dalej" Maciej Żurawski , były reprezentant Polski.

Maroko jest dopiero czwartą drużyną z Afryki w historii, która awansowała do ćwierćfinału MŚ. Wcześniej udało się to Kamerunowi w 1990 r., Senegalowi w 2002 r. i Ghanie w 2010 r. Żaden zespół z Afryki nie zdołał jednak awansować do półfinału, a teraz przed szansą stanie właśnie Maroko.