Niemcy nie wyszły z grypy mimo zwycięstwa nad Kostaryką oraz remisu z Hiszpanią. Zadecydowała porażka w pierwszym meczu z zespołem Japonii i to mimo prowadzenia niemieckich piłkarzy do przerwy. Niemcy pojechali do domu, a taka wpadka zdarzyła im się drugi raz z rzędu - w 2018 roku w Rosji niemiecka ekipa także nie wyszła z grupy mundialu. Wtedy wyżej znalazły się Szwecja i Meksyk, a o klęsce ówczesnych mistrzów świata zdecydowała porażka w ostatnim meczu z Koreą Południową 0-2, po dwóch golach Azjatów w doliczonym czasie.