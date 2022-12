Tim Cahill o pożegnaniu Lewandowskiego z mundialem. "To zawsze ciężkie"

Tim Cahill,108 występów w reprezentacji Australii, była gwiazda Evertonu, obecnie trener: Uważam, że Australia taktycznie i ofensywnie zagrała na dobrym poziomie. Na koniec zrobiliśmy kilka błędów, zwłaszcza po rzucie wolnym. Chorwacja poradziła sobie dobrze z Brazylią. Sposób, w jaki zatrzymała Viniciusa Juniora i innych skrzydłowych budzi podziw. Chorwaci mają bardzo solidną strukturę zespołu i defensywę, są zdyscyplinowani. Dzięki temu pokonali Brazylię. Mają mocny, wyrównany zespół z doświadczeniem, wiedzą, jak zdobywać gole.

Chorwacja ma szczęście, bo to kraj, który ma wielki talent do piłki i świetną szkołę. Uwielbiam patrzyć na jej grę. Tak jakby grali w szachy i zawsze mają jakiś dobry ruch. Przeciwko Argentynie nie będzie łatwo. Ona ma pasję, ale my Australia mogliśmy z nią doprowadzić do dogrywki, zmarnowaliśmy szansę na dogrywkę. Chorwacja będzie szczęśliwa, grając ten mecz.