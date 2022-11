Thriller w starciu USA z Iranem! Jeden gol wprowadził ich do nieba

Jeżeli frazes, że sportu nie należy mieszać z polityką - tak chętnie powtarzany przez pełnych hipokryzji działaczy FIFA - miał kiedyś zabrzmieć pustym dźwiękiem, to stało się to 29 listopada podczas meczu reprezentacji Iranu i Stanów Zjednoczonych.

Gdy futbol schodzi na drugi plan

W tym czasie doszło jednak do słynnego spotkania rozegranego 21 czerwca 1998 roku w trakcie mundialu we Francji. Przed meczem prezydenci Bill Clinton i Mohammad Chatami sugerowali chęć wejścia na pokojową drogę, ale napięć nie brakowało. Ajatollah Chamenei zabronił Irańczykom podchodzenia do Amerykanów i podawania im rąk jako pierwszym. Po negocjacjach podeszli piłkarze z USA i niespodziewanie otrzymali od rywali białe róże na znak pokoju. I chociaż na stadionie w Lyonie było nerwowo, to nie doszło do żadnych incydentów, a Irańczycy zwyciężyli 2:1. Co ciekawe - oba zespoły nie wyszły z grupy.