To właśnie on w 11. minucie stanął przed świetną okazją na strzelenie gola , ale z jego uderzeniem z ostrego kąta pewnie poradził sobie Wojciech Szczęsny . Polak nie zawodził także po kolejnych próbach prowadzących ostrzał piłkarzy "Albicelestes", aż nadeszła 36. minuta...

Polska - Argentyna. Wojciech Szczęsny show! On znów dokonał cudu

Wtedy golkiper Juventusu znów błysnął, broniąc uderzenie Juliana Alvareza, a chwilę potem interweniował przy centrze rywali. Polak najpierw trącił piłkę, a następnie trafił dłonią w głowę Leo Messiego . Sędzia Danny Makkelie został wezwany do monitora, a gdy wrócił na murawę bez chwili zawahania odgwizdał rzut karny .

Nie trzeba jednak przypominać, kto stał w naszej bramce i czego dokonał w meczu z Arabią Saudyjską. Także tym razem Wojciech Szczęsny postanowił zostać bohaterem i w kapitalnym stylu obronił uderzenie genialnego Argentyńczyka! Niezrażeni rywale wiąż prowadzili napór na naszą bramkę, ale do przerwy dotrwaliśmy bez straty gola... i bez klarownej sytuacji do zdobycia bramki. Cóż jednak z tego, skoro remis i brak goli w starciu Meksyku z Arabią Saudyjską dawał nam pierwsze miejsce w grupie - chciałoby się pomyśleć.

Fatalny początek drugiej połowy. Strzeliła Argentyna, strzelił też Meksyk

W przerwie Czesław Michniewicz zdecydował się na podwójną zmianę - Michał Skóraś i Jakub Kamiński zastąpili Karola Świderskiego oraz Przemysława Frankowskiego . Niestety, druga odsłona gry rozpoczęła się dla nas w najgorszy możliwy sposób - od bramki dla Argentyny . Zdobył ją Alexis Mac Allister , odbijając piłkę od słupka po dograniu Nahuela Moliny z prawej flanki. Na dodatek Meksyk szybko strzelił dwa gole Arabii Saudyjskiej i choć wciąż zajmowaliśmy miejsce premiowane awansem, zaczął on "wisieć na włosku".

Na domiar złego Argentyńczycy poszli w ślady Meksyku i strzelili drugiego gola. Do siatki trafił Julian Alvarez, pięknie celując w górny róg bramki. Od tego momentu już tylko klasyfikacja fair-play utrzymywała nas na drugiej lokacie w tabeli grupy C. To jednak szybko mogło się zmienić.