Wielkimi krokami zbliża się moment, na który z niecierpliwością czekają polscy kibice. 22 listopada odbędzie się bowiem pierwszy mecz z udziałem "Biało-Czerwonych" na mundialu. Czesław Michniewicz do Kataru zabrał ze sobą 26 piłkarzy . Wśród nich znalazły się nie tylko wielkie gwiazdy naszej reprezentacji, ale także zawodnicy, którzy po raz pierwszy będą mieli okazję wystąpić w barwach narodowych na tak dużej imprezie. Wśród mundialowych debiutantów znalazł się m.in. Sebastian Szymański .

Sebastian Szymański wyróżniony przez dziennikarzy z Włoch

Polska znalazła się w grupie C fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Wiele wskazuje na to, że Szymański będzie miał okazję zaprezentować się już podczas pierwszego meczu, a więc w starciu z Meksykiem 22 listopada o godzinie 17.00 czasu polskiego. Drugi mecz "Biało-Czerwoni" zagrają z Arabią Saudyjską 26 listopada o godzinie 14.00. 30 listopada o godzinie 20.00 oczy wszystkich kibiców skierowane będzie na murawę stadionu 974, gdzie podczas meczu Polska-Argentyna dojdzie do starcia gigantów, Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego.