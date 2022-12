Ten mundial zmieni geografię piłki nożnej. To gong na przewrót w futbolu

W gruncie rzeczy sprowadza się to trochę do pytania: kogo bardziej kochasz - mamusię czy tatusia?

Azja idzie w górę. Do czego dojdzie?

Przyzwyczailiśmy się, że karty w światowym futbolu rozdają Europa i Ameryka Południowa, ale poza Afryką w tym roku do głosu doszła też Azja. Japonia i Korea Południowa były jednymi z rewelacji tych mistrzostw. Nie przeszły fazy 1/8 finału, ale to jeden z tych światowych kierunków, w których możemy zauważyć rozwój futbolu. Arabia Saudyjska i Iran także pokazały się ze znakomitej strony, za to kompletnie zawiódł sztucznie tworzony Katar.

Pamiętajmy, że do grona azjatyckich ekip Dalekiego Wschodu doszła jeszcze Australia, która występuje w tej strefie. Odkąd przeniosła się tu po rozbiciu aż 31-0 Samoa Amerykańskiego w strefie Oceanii , uznając że to dalej nie ma sensu, Australia wyraźnie podniosła poziom swego futbolu.

Wciąż zaskakuje brak w gronie uczestników mistrzostw Chin , które zagrały na nich tylko raz - w 2002 roku, bez sukcesu. To zresztą największy problem azjatyckiej piłki - brak realnej konkurencji. Nie licząc debiutującego jako gospodarz Kataru, na kolejnych trzech mundialach mieliśmy dokładnie ten sam skład reprezentantów Azji. A za cztery lata grupa azjatyckich uczestników zostanie powiększona do ośmiu miejsc.

Do gry wkracza Ameryka Północna

Problem CONCACAF jest jednak podobny jak w Azji - nie ma tu zbyt wysokiego poziomu, co widać po drużynie Meksyku. Odkąd ograniczyła uczestnictwo w imprezach z udziałem ekip południowoamerykańskich, poziom meksykańskiej piłki spadł. Kto wie, czy nie zrobiłoby dobrze tej strefie połączenie z Ameryką Południową, co jest pewnego rodzaju mrzonką. Wszak poszerzenie mistrzostw świata jest właśnie po to, by więcej ekip z takiego CONCACAF mogło wejść do finałów. Nawet jeśli na to nie zasługują.