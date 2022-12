Ten mundial to pochwała futbolu. Oto najważniejszy powód

Uwielbiam mundiale, bo one są jak soczewka życia codziennego. W ich trakcie przeżywamy tyle emocji co zazwyczaj przez całe cztery lata! Dlatego - dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego - nie jest wskazane żeby odbywały się częściej.

Siłą mundialu jest bogactwo wrażeń

I.

Zachwycam się: - wspaniałą bramką Neymara w meczu z Chorwacją. Zachwycam, bo to bramka żywcem przeniesiona z naszych podwórek. Zagranie, klepka, zagranie klepka, minięcie bramkarza, strzał! Zachwyca mnie, że esencja futbolu jest niezmienna. Co dobre na placu, można powtórzyć na wielotysięcznym stadionie. Taka akcja to łącznik między wybitnymi piłkarzami, a ludźmi, którzy marzyli w dzieciństwie by takimi się stać;