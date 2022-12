Mundial to zawsze najwspanialsze okno wystawowe świata. To ta impreza decyduje o porządku w światowym futbolu . Zawsze zostawia pod sobie nowy układ sił: decyduje o tym kogo postrzegamy jako mocarza, kogo jako słabeusza, kogo jako drużynę rosnącą, której warto się przyglądać, a kogo jako słabeusza, dla którego szkoda nawet machnięcia ręki. To mundial przesuwa futbolowe płyty tektoniczne i czasem zdarza się, że ktoś kto przez lata był na szczycie, zaczyna szorować o dno piłkarskiego Rowu Mariańskiego.

Mundial 2022: Gra 22 facetów, a na końcu przegrywają Niemcy

Hiszpanie przyzwyczaili do olśniewania. Teraz też mieli grupę zdumiewających talentów wymieszanych ze starymi repami, które były zdumiewającymi talentami. Wydaje się, że taki pociąg, prowadzony w dodatku przez tak zdolnego, jak można sądzić, maszynistę wykoleił się między Ceutą a Melillą . Czy ktoś by w to uwierzył? Hiszpanie potrafią przecież grać z teoretycznie słabszym rywalem.

Mundial 2022: Piłkarze są zbyt słabo chronieni przed bandyckimi atakami

Rozczarowało mnie również sędziowanie. To drugi słabszy element tego mundialu. Nie chodzi mi o jakiegoś konkretnego arbitra, nie będę się nad nikim pastwił. Chodzi o trend, tendencję. W obecnym futbolu pozwala się na coraz więcej. Zdaję sobie sprawę, że dziś piłkarze to najczęściej muskularni, których byle co nie zmoże. Niemniej - i w tym zgadzam się w pełni z Antonim Piechniczkiem - to co podczas tego mundialu zdarzało się wyjątkowo często to rozbój w biały dzień. Chodzi o atak łokciem w głowę i nadepnięcia na kostkę lub śródstopie, który pozostawał zupełnie bez konsekwencji w postaci kartek. Wielokrotnie budziło to moje najwyższe oburzenie. Przecież chodzi jednak o to żeby grać, a nie robić sobie krzywdę w imię sukcesu i idącego za nim splendoru.